Somiglianza attinenza

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Somiglianza attinenza' è 'Affinità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AFFINITÀ

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Perché la soluzione è Affinità? L'affinità è quella sensazione di somiglianza che si avverte tra persone o cose, creando un senso di attinenza spontanea. Quando due elementi condividono caratteristiche o valori, si sviluppa un legame naturale che rende più facile comprenderli e apprezzarli. Questa connessione può nascere da gusti comuni, esperienze condivise o semplicemente da un'intuizione che li lega. Alla fine, è questa sensazione di vicinanza che rende tutto più armonioso.

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Somiglianza attinenza nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Affinità

La soluzione associata alla definizione "Somiglianza attinenza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Affinità'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Somiglianza attinenza

Somiglianza attinenza Risposta: AFFINITÀ

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: A_______

A_______ Inizia con: A

A Finisce con: À

Le 8 lettere della soluzione

A Ancona F Firenze F Firenze I Imola N Napoli I Imola T Torino À -

La soluzione 'Affinità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Somiglianza attinenza". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.