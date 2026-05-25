Somiglianza attinenza

Anna Spiotta | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Somiglianza attinenza' è 'Affinità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AFFINITÀ

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Perché la soluzione è Affinità? L'affinità è quella sensazione di somiglianza che si avverte tra persone o cose, creando un senso di attinenza spontanea. Quando due elementi condividono caratteristiche o valori, si sviluppa un legame naturale che rende più facile comprenderli e apprezzarli. Questa connessione può nascere da gusti comuni, esperienze condivise o semplicemente da un'intuizione che li lega. Alla fine, è questa sensazione di vicinanza che rende tutto più armonioso.

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Somiglianza attinenza nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Affinità

La soluzione associata alla definizione "Somiglianza attinenza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Affinità'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Somiglianza attinenza
  • Risposta: AFFINITÀ
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: A_______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: À

Le 8 lettere della soluzione

A Ancona
F Firenze
F Firenze
I Imola
N Napoli
I Imola
T Torino
À -

La soluzione 'Affinità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Somiglianza attinenza". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Con somiglianza: Più che somiglianza 

Con attinenza: Attinenza reciproca 