Somiglianza attinenza
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SOLUZIONE: AFFINITÀ
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Perché la soluzione è Affinità? L'affinità è quella sensazione di somiglianza che si avverte tra persone o cose, creando un senso di attinenza spontanea. Quando due elementi condividono caratteristiche o valori, si sviluppa un legame naturale che rende più facile comprenderli e apprezzarli. Questa connessione può nascere da gusti comuni, esperienze condivise o semplicemente da un'intuizione che li lega. Alla fine, è questa sensazione di vicinanza che rende tutto più armonioso.
Somiglianza attinenza nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Affinità
La soluzione associata alla definizione "Somiglianza attinenza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Affinità'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Somiglianza attinenza
- Risposta: AFFINITÀ
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: A_______
- Inizia con: A
- Finisce con: À
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Affinità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Somiglianza attinenza". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Fatto a somiglianza copiato Attinenza coesione Rapporto di somiglianza Aventi reciproca attinenza Attinenza ai Codici
Altre definizioni collegate
Con somiglianza: Più che somiglianza
Con attinenza: Attinenza reciproca