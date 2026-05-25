Mente creativa = d idee

Paola Cammarota | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mente creativa = d idee' è 'Miniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MINIERA

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Perché la soluzione è Miniera? Una miniera di idee è come un tesoro nascosto nella mente, pronta a essere scoperto. È un luogo dove la creatività si trasforma in progetti, sogni e invenzioni, alimentata dalla curiosità e dall’immaginazione. Quando si esplora questa miniera, si trovano risorse preziose che possono cambiare il modo di vedere il mondo. La mente creativa è un universo senza limiti, sempre pronta a generare novità.

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Mente creativa = d idee nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Miniera

In presenza della definizione "Mente creativa = d idee", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Miniera'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Mente creativa = d idee
  • Risposta: MINIERA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: M______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

M Milano
I Imola
N Napoli
I Imola
E Empoli
R Roma
A Ancona

La soluzione 'Miniera' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mente creativa = d idee". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Con creativa: La mente creativa è una di idee 