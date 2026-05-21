Ciononostante

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ciononostante' è 'Eppure'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EPPURE

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Perché la soluzione è Eppure? Eppure spesso si utilizza questa parola per indicare una contraddizione o un'eccezione rispetto a quanto affermato in precedenza. La sua funzione è quella di esprimere una resistenza o un'attenuazione di una affermazione, sottolineando che qualcosa rimane vero anche se ci sono elementi contrari. La presenza di questa parola permette di mantenere una coerenza tra due concetti opposti, evidenziando che un'idea si mantiene nonostante le difficoltà o le obiezioni.

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Ciononostante nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Eppure

Quando la definizione "Ciononostante" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Eppure'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ciononostante

Ciononostante Risposta: EPPURE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: E_____

E_____ Inizia con: E

E Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

E Empoli P Padova P Padova U Udine R Roma E Empoli

La soluzione 'Eppure' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ciononostante". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.