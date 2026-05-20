Vicendevoli

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vicendevoli' è 'Reciproci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RECIPROCI

La risposta Reciproci è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Reciproci? Le vicendevoli sono relazioni in cui due o più soggetti si influenzano reciprocamente, creando un legame di mutua dipendenza. La parola richiama l'idea di un'azione che si svolge tra parti che si influenzano a vicenda in modo equilibrato e continuo. Questo concetto si collega strettamente a RECIPROCI, che indica un rapporto di reciprocità e di scambio tra elementi o persone. La comprensione di questa connessione permette di apprezzare le dinamiche di interazione e collaborazione tra le parti coinvolte.

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Vicendevoli nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Reciproci

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vicendevoli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Reciproci'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Vicendevoli

Vicendevoli Risposta: RECIPROCI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: R________

R________ Inizia con: R

R Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

R Roma E Empoli C Como I Imola P Padova R Roma O Otranto C Como I Imola

La soluzione 'Reciproci' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vicendevoli". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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