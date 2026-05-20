Sta per essi o esse
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sta per essi o esse' è 'Loro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LORO
La risposta Loro è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Loro? La parola
Sta per essi o esse nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Loro
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sta per essi o esse
- Risposta: LORO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: L___
- Inizia con: L
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Loro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sta per essi o esse". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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