Sta per essi o esse

Luca Bianchi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sta per essi o esse' è 'Loro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LORO

La risposta Loro è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Loro? La parola

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Sta per essi o esse nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Loro

Quando la definizione "Sta per essi o esse" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Loro'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sta per essi o esse
  • Risposta: LORO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: L___
  • Inizia con: L
  • Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

L Livorno
O Otranto
R Roma
O Otranto

La soluzione 'Loro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sta per essi o esse". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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