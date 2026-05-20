Ratifiche omologazioni
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SOLUZIONE: CONVALIDE
La risposta Convalide è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Convalide? Le convalide sono atti ufficiali che confermano la validità di un documento o di una decisione, attestandone la conformità alle norme stabilite. Esse rappresentano un passaggio fondamentale per garantire che un procedimento o un accordo siano riconosciuti legalmente, assicurando la loro efficacia e validità nel tempo. Le convalide possono riguardare vari ambiti, come quello amministrativo, giudiziario o commerciale, e sono spesso richieste per rendere operative determinate azioni. La loro funzione è quella di assicurare l'autenticità e la correttezza delle decisioni prese.
Ratifiche omologazioni nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Convalide
Se la definizione "Ratifiche omologazioni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Convalide'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ratifiche omologazioni
- Risposta: CONVALIDE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Convalide' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ratifiche omologazioni". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.