Si leva dopo aver sparecchiato

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si leva dopo aver sparecchiato' è 'Tovaglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOVAGLIA

La risposta Tovaglia è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Tovaglia? Dopo aver terminato di apparecchiare e di sparecchiare la tavola, si raccoglie ciò che rimane e si fa spazio per il prossimo pasto. Tra gli oggetti che si spostano o si ripongono, la tovaglia svolge un ruolo importante, proteggendo la superficie e contribuendo all’estetica della stanza. Quando si termina di usare la tavola, la tovaglia viene sollevata e riposta, pronta per essere riutilizzata o lavata. È un gesto quotidiano che segnala la fine di un pasto.

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Si leva dopo aver sparecchiato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tovaglia

Quando la definizione "Si leva dopo aver sparecchiato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tovaglia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si leva dopo aver sparecchiato

Si leva dopo aver sparecchiato Risposta: TOVAGLIA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: T_______

T_______ Inizia con: T

T Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

T Torino O Otranto V Venezia A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona

La soluzione 'Tovaglia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si leva dopo aver sparecchiato". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.