Si leva dopo aver sparecchiato
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SOLUZIONE: TOVAGLIA
La risposta Tovaglia è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Tovaglia? Dopo aver terminato di apparecchiare e di sparecchiare la tavola, si raccoglie ciò che rimane e si fa spazio per il prossimo pasto. Tra gli oggetti che si spostano o si ripongono, la tovaglia svolge un ruolo importante, proteggendo la superficie e contribuendo all’estetica della stanza. Quando si termina di usare la tavola, la tovaglia viene sollevata e riposta, pronta per essere riutilizzata o lavata. È un gesto quotidiano che segnala la fine di un pasto.
Si leva dopo aver sparecchiato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tovaglia
Quando la definizione "Si leva dopo aver sparecchiato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tovaglia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si leva dopo aver sparecchiato
- Risposta: TOVAGLIA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: T_______
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Tovaglia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si leva dopo aver sparecchiato". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Con sparecchiato: Si levano dopo aver sparecchiato