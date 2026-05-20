Emanare fragranza

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Emanare fragranza' è 'Olezzare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLEZZARE

La risposta Olezzare è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Olezzare? Olezzare significa sprigionare una fragranza gradevole che si diffonde nell'ambiente. Questo termine descrive l'azione di un profumo o di una sostanza aromatica che, grazie alla sua composizione, si diffonde delicatamente, creando un’atmosfera piacevole. La parola è spesso associata all’emissione di odori delicati o intensi provenienti da fiori, spezie o aromi naturali. Olezzare quindi indica il processo di emanare profumo, contribuendo a rendere più accogliente l’ambiente circostante.

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Emanare fragranza nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Olezzare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Emanare fragranza" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Olezzare'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Emanare fragranza

Emanare fragranza Risposta: OLEZZARE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: O_______

O_______ Inizia con: O

O Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

O Otranto L Livorno E Empoli Z Zara Z Zara A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Olezzare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Emanare fragranza". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.