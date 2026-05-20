Emanare fragranza
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Emanare fragranza' è 'Olezzare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OLEZZARE
La risposta Olezzare è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Olezzare? Olezzare significa sprigionare una fragranza gradevole che si diffonde nell'ambiente. Questo termine descrive l'azione di un profumo o di una sostanza aromatica che, grazie alla sua composizione, si diffonde delicatamente, creando un’atmosfera piacevole. La parola è spesso associata all’emissione di odori delicati o intensi provenienti da fiori, spezie o aromi naturali. Olezzare quindi indica il processo di emanare profumo, contribuendo a rendere più accogliente l’ambiente circostante.
Emanare fragranza nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Olezzare
Questa pagina è dedicata alla definizione "Emanare fragranza" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Olezzare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Emanare fragranza
- Risposta: OLEZZARE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: O_______
- Inizia con: O
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Olezzare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Emanare fragranza". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La Casa della fragranza J adore Emanare un profumo La fragranza delle spezie Fragranza profumo Emanare mandar fuori
Altre definizioni collegate
Con emanare: Commissario ad : deve emanare provvedimenti
Con fragranza: Fragranza piacevole, o ironicamente puzza