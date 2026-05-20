La si dirige a bacchetta

Angelo Caputo | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La si dirige a bacchetta' è 'Orchestra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORCHESTRA

La risposta Orchestra è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Orchestra? L'orchesta è un complesso di strumenti musicali che vengono diretti a bacchetta. La bacchetta permette al direttore di guidare i musicisti, sincronizzando il ritmo e l'interpretazione dell'esecuzione. La comunicazione tra il direttore e i musicisti avviene attraverso movimenti precisi delle mani e della bacchetta, che indicano dinamiche, tempi e sfumature. Questa modalità di direzione garantisce un'esecuzione armoniosa e coordinata di tutte le parti musicali.

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La si dirige a bacchetta nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Orchestra

Questa pagina è dedicata alla definizione "La si dirige a bacchetta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Orchestra'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La si dirige a bacchetta
  • Risposta: ORCHESTRA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: O________
  • Inizia con: O
  • Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

O Otranto
R Roma
C Como
H Hotel
E Empoli
S Savona
T Torino
R Roma
A Ancona

La soluzione 'Orchestra' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La si dirige a bacchetta". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si dirige con una bacchetta Si dirige salendo sul podio È a destra di chi si dirige verso nord Si rompe con la bacchetta magica Si dirige dal podio 

Altre definizioni collegate

Con dirige: Si dirige dal podio 

Con bacchetta: Insieme di strumentisti diretti con la bacchetta 