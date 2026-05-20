Si dipinge il viso
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si dipinge il viso' è 'Clown'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CLOWN
La risposta Clown è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Clown? Il clown è un artista che si esprime attraverso il trucco e i colori sul volto, trasformando il proprio aspetto per suscitare emozioni e divertimento. La sua immagine si distingue per i lineamenti esagerati e le espressioni enfatizzate, creando un'ideale rappresentazione di allegria o comicità. Questa trasformazione del viso permette di comunicare senza parole, catturando l’attenzione del pubblico e suscitando sorrisi. La capacità di dipingere il volto del clown è fondamentale per il suo ruolo nello spettacolo.
Si dipinge il viso nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Clown
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si dipinge il viso
- Risposta: CLOWN
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: N
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Clown' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si dipinge il viso". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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Con dipinge: Si dipinge il viso per far ridere