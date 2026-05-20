Si dipinge il viso

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si dipinge il viso' è 'Clown'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLOWN

La risposta Clown è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Clown? Il clown è un artista che si esprime attraverso il trucco e i colori sul volto, trasformando il proprio aspetto per suscitare emozioni e divertimento. La sua immagine si distingue per i lineamenti esagerati e le espressioni enfatizzate, creando un'ideale rappresentazione di allegria o comicità. Questa trasformazione del viso permette di comunicare senza parole, catturando l’attenzione del pubblico e suscitando sorrisi. La capacità di dipingere il volto del clown è fondamentale per il suo ruolo nello spettacolo.

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Si dipinge il viso nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Clown

Per risolvere la definizione "Si dipinge il viso", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Clown'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si dipinge il viso

Si dipinge il viso Risposta: CLOWN

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: C____

C____ Inizia con: C

C Finisce con: N

Le 5 lettere della soluzione

C Como L Livorno O Otranto W Washington N Napoli

La soluzione 'Clown' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si dipinge il viso". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.