La Dei fondata da J. Escrivá de Balaguer
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SOLUZIONE: OPUS
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Perché la soluzione è Opus? OPUS è un'associazione cattolica fondata da J. Escrivá de Balaguer, dedicata alla formazione spirituale e al sostegno dei laici nella loro vita quotidiana. L'organizzazione promuove valori cristiani attraverso incontri, corsi e attività di servizio, cercando di integrare la fede nella routine quotidiana. La vocazione di OPUS si manifesta nel rafforzare la fede personale e nel favorire una società più giusta e solidale. La sua presenza si estende in diversi paesi, contribuendo alla crescita spirituale dei suoi membri.
La Dei fondata da J. Escrivá de Balaguer nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Opus
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La Dei fondata da J. Escrivá de Balaguer
- Risposta: OPUS
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: O___
- Inizia con: O
- Finisce con: S
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Opus' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Dei fondata da J. Escrivá de Balaguer". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con fondata: La banca fondata nel 1472
Con escrivá: Dei: nacque per volontà di Escrivá de Balaguer
Con balaguer: Dei: nacque per volontà di Escrivá de Balaguer