La Dei fondata da J. Escrivá de Balaguer

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La Dei fondata da J. Escrivá de Balaguer' è 'Opus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OPUS

La risposta Opus è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Opus? OPUS è un'associazione cattolica fondata da J. Escrivá de Balaguer, dedicata alla formazione spirituale e al sostegno dei laici nella loro vita quotidiana. L'organizzazione promuove valori cristiani attraverso incontri, corsi e attività di servizio, cercando di integrare la fede nella routine quotidiana. La vocazione di OPUS si manifesta nel rafforzare la fede personale e nel favorire una società più giusta e solidale. La sua presenza si estende in diversi paesi, contribuendo alla crescita spirituale dei suoi membri.

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La Dei fondata da J. Escrivá de Balaguer nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Opus

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Lettere, schema e soluzione Definizione: La Dei fondata da J. Escrivá de Balaguer

La Dei fondata da J. Escrivá de Balaguer Risposta: OPUS

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: O___

O___ Inizia con: O

O Finisce con: S

Le 4 lettere della soluzione

O Otranto P Padova U Udine S Savona

La soluzione 'Opus' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Dei fondata da J. Escrivá de Balaguer". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.