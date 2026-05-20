La Dei fondata da J. Escrivá de Balaguer

Angelo Caputo | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La Dei fondata da J. Escrivá de Balaguer' è 'Opus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OPUS

La risposta Opus è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Opus? OPUS è un'associazione cattolica fondata da J. Escrivá de Balaguer, dedicata alla formazione spirituale e al sostegno dei laici nella loro vita quotidiana. L'organizzazione promuove valori cristiani attraverso incontri, corsi e attività di servizio, cercando di integrare la fede nella routine quotidiana. La vocazione di OPUS si manifesta nel rafforzare la fede personale e nel favorire una società più giusta e solidale. La sua presenza si estende in diversi paesi, contribuendo alla crescita spirituale dei suoi membri.

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La Dei fondata da J. Escrivá de Balaguer nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Opus

In presenza della definizione "La Dei fondata da J. Escrivá de Balaguer", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Opus'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La Dei fondata da J. Escrivá de Balaguer
  • Risposta: OPUS
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: O___
  • Inizia con: O
  • Finisce con: S

Le 4 lettere della soluzione

O Otranto
P Padova
U Udine
S Savona

La soluzione 'Opus' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Dei fondata da J. Escrivá de Balaguer". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Con fondata: La banca fondata nel 1472 

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