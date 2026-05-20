anmen piazza di Pechino
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SOLUZIONE: TIEN
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Perché la soluzione è Tien? Tien è la piazza principale di Pechino, famosa per la sua importanza storica e politica. La piazza ospita monumenti simbolici come il Mausoleo di Mao e il Museo Nazionale, attirando numerosi visitatori ogni anno. La sua vasta estensione permette di svolgere grandi eventi pubblici e celebrazioni nazionali. Tien si distingue come un luogo di incontro e di memoria collettiva, rappresentando il cuore pulsante della capitale cinese e riflettendo il suo passato e il suo ruolo attuale.
anmen piazza di Pechino nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tien
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: anmen piazza di Pechino
- Risposta: TIEN
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: T___
- Inizia con: T
- Finisce con: N
Le 4 lettere della soluzione
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