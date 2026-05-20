anmen piazza di Pechino

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'anmen piazza di Pechino' è 'Tien'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIEN

La risposta Tien è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Tien? Tien è la piazza principale di Pechino, famosa per la sua importanza storica e politica. La piazza ospita monumenti simbolici come il Mausoleo di Mao e il Museo Nazionale, attirando numerosi visitatori ogni anno. La sua vasta estensione permette di svolgere grandi eventi pubblici e celebrazioni nazionali. Tien si distingue come un luogo di incontro e di memoria collettiva, rappresentando il cuore pulsante della capitale cinese e riflettendo il suo passato e il suo ruolo attuale.

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anmen piazza di Pechino nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tien

La soluzione associata alla definizione "anmen piazza di Pechino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tien'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: anmen piazza di Pechino

anmen piazza di Pechino Risposta: TIEN

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: T___

T___ Inizia con: T

T Finisce con: N

Le 4 lettere della soluzione

T Torino I Imola E Empoli N Napoli

La soluzione 'Tien' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "anmen piazza di Pechino". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.