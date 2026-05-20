Adottò Marco Aurelio

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Adottò Marco Aurelio' è 'Antonino Pio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTONINO PIO

La risposta Antonino Pio è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Antonino Pio? Antonino Pio fu imperatore romano dal 138 al 161 d.C., noto per la sua saggezza e moderazione. La sua figura è strettamente legata a una condotta di vita equilibrata e giusta, che riflette i valori di pietà e rettitudine. La sua leadership si caratterizzò per l’attenzione ai bisogni dei cittadini e il rispetto delle tradizioni romane. La sua gestione politica e morale influenzò profondamente l’epoca, lasciando un esempio duraturo di virtù pubblica e privata.

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Adottò Marco Aurelio nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Antonino Pio

In presenza della definizione "Adottò Marco Aurelio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Antonino Pio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Adottò Marco Aurelio
  • Risposta: ANTONINO PIO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 8-3
  • Schema utile: A_______ ___
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Le 11 lettere della soluzione

A Ancona
N Napoli
T Torino
O Otranto
N Napoli
I Imola
N Napoli
O Otranto
 
P Padova
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Antonino Pio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Adottò Marco Aurelio". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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