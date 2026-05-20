Adottò Marco Aurelio
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SOLUZIONE: ANTONINO PIO
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Perché la soluzione è Antonino Pio? Antonino Pio fu imperatore romano dal 138 al 161 d.C., noto per la sua saggezza e moderazione. La sua figura è strettamente legata a una condotta di vita equilibrata e giusta, che riflette i valori di pietà e rettitudine. La sua leadership si caratterizzò per l’attenzione ai bisogni dei cittadini e il rispetto delle tradizioni romane. La sua gestione politica e morale influenzò profondamente l’epoca, lasciando un esempio duraturo di virtù pubblica e privata.
Adottò Marco Aurelio nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Antonino Pio
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Adottò Marco Aurelio
- Risposta: ANTONINO PIO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 8-3
- Schema utile: A_______ ___
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Antonino Pio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Adottò Marco Aurelio". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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