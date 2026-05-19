Sciocche balorde
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sciocche balorde' è 'Tonte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TONTE
Perché la soluzione è Tonte? Una persona tonta si distingue per il comportamento spesso insulso e poco riflessivo, che può risultare superficiale o ridicolo agli occhi degli altri. La sua attitudine può manifestarsi attraverso commenti fuori luogo, azioni senza senso o una scarsa capacità di comprendere situazioni complesse. La sua presenza può suscitare sorrisi o fastidio, in quanto dimostra una mancanza di acutezza mentale e di sensibilità. Le sue parole e azioni si addicono a un modo di essere piuttosto sciocco e balordo.
Sciocche balorde nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tonte
In presenza della definizione "Sciocche balorde", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tonte'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sciocche balorde
- Risposta: TONTE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: T____
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Tonte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sciocche balorde". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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