Sciocche balorde

Home / Soluzioni Cruciverba / Sciocche balorde

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sciocche balorde' è 'Tonte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TONTE

Perché la soluzione è Tonte? Una persona tonta si distingue per il comportamento spesso insulso e poco riflessivo, che può risultare superficiale o ridicolo agli occhi degli altri. La sua attitudine può manifestarsi attraverso commenti fuori luogo, azioni senza senso o una scarsa capacità di comprendere situazioni complesse. La sua presenza può suscitare sorrisi o fastidio, in quanto dimostra una mancanza di acutezza mentale e di sensibilità. Le sue parole e azioni si addicono a un modo di essere piuttosto sciocco e balordo.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Tonte' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Sciocche balorde nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tonte

In presenza della definizione "Sciocche balorde", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tonte'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sciocche balorde

Sciocche balorde Risposta: TONTE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: T____

T____ Inizia con: T

T Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

T Torino O Otranto N Napoli T Torino E Empoli

La soluzione 'Tonte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sciocche balorde". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.