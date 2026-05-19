Sciocche balorde

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sciocche balorde' è 'Tonte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TONTE

Perché la soluzione è Tonte? Una persona tonta si distingue per il comportamento spesso insulso e poco riflessivo, che può risultare superficiale o ridicolo agli occhi degli altri. La sua attitudine può manifestarsi attraverso commenti fuori luogo, azioni senza senso o una scarsa capacità di comprendere situazioni complesse. La sua presenza può suscitare sorrisi o fastidio, in quanto dimostra una mancanza di acutezza mentale e di sensibilità. Le sue parole e azioni si addicono a un modo di essere piuttosto sciocco e balordo.

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Sciocche balorde nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tonte

In presenza della definizione "Sciocche balorde", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tonte'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sciocche balorde
  • Risposta: TONTE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: T____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

T Torino
O Otranto
N Napoli
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Tonte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sciocche balorde". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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