Si rinfresca bevendo
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si rinfresca bevendo' è 'Ugola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: UGOLA
Perché la soluzione è Ugola? L'ugola, parte del sistema vocale, svolge un ruolo fondamentale nella produzione dei suoni e nella modulazione della voce. Quando si desidera alleviare la sensazione di secchezza o semplicemente rinfrescarsi, si ricorre spesso a bevande fresche. Questa azione aiuta a lenire la gola e migliorare temporaneamente il comfort della zona della bocca e della faringe. La cura della propria voce e della salute della gola è importante, soprattutto per chi utilizza frequentemente la voce.
Si rinfresca bevendo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ugola
Questa pagina è dedicata alla definizione "Si rinfresca bevendo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ugola'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si rinfresca bevendo
- Risposta: UGOLA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: U____
- Inizia con: U
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Ugola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si rinfresca bevendo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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