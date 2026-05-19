Si rinfresca bevendo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si rinfresca bevendo' è 'Ugola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UGOLA

Perché la soluzione è Ugola? L'ugola, parte del sistema vocale, svolge un ruolo fondamentale nella produzione dei suoni e nella modulazione della voce. Quando si desidera alleviare la sensazione di secchezza o semplicemente rinfrescarsi, si ricorre spesso a bevande fresche. Questa azione aiuta a lenire la gola e migliorare temporaneamente il comfort della zona della bocca e della faringe. La cura della propria voce e della salute della gola è importante, soprattutto per chi utilizza frequentemente la voce.

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Si rinfresca bevendo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ugola

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si rinfresca bevendo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ugola'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si rinfresca bevendo

Si rinfresca bevendo Risposta: UGOLA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: U____

U____ Inizia con: U

U Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

U Udine G Genova O Otranto L Livorno A Ancona

La soluzione 'Ugola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si rinfresca bevendo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.