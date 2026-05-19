Pic = pranzetto all aria

Anna Spiotta | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Pic = pranzetto all aria' è 'Nic'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NIC

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Pic = pranzetto all aria nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Nic

Questa pagina è dedicata alla definizione "Pic = pranzetto all aria" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nic'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Pic = pranzetto all aria
  • Risposta: NIC
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: N__
  • Inizia con: N
  • Finisce con: C

Le 3 lettere della soluzione

N Napoli
I Imola
C Como

La soluzione 'Nic' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pic = pranzetto all aria". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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