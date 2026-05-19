Organizzazione ONU per la ricerca sanitaria sigla
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SOLUZIONE: OMS
Organizzazione ONU per la ricerca sanitaria sigla nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Oms
Quando la definizione "Organizzazione ONU per la ricerca sanitaria sigla" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Oms'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Organizzazione ONU per la ricerca sanitaria sigla
- Risposta: OMS
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: O__
- Inizia con: O
- Finisce con: S
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Oms' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Organizzazione ONU per la ricerca sanitaria sigla". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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