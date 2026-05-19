Organizzazione ONU per la ricerca sanitaria sigla

Luca Bianchi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Organizzazione ONU per la ricerca sanitaria sigla' è 'Oms'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OMS

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Organizzazione ONU per la ricerca sanitaria sigla nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Oms

Quando la definizione "Organizzazione ONU per la ricerca sanitaria sigla" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Oms'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Organizzazione ONU per la ricerca sanitaria sigla
  • Risposta: OMS
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: O__
  • Inizia con: O
  • Finisce con: S

Le 3 lettere della soluzione

O Otranto
M Milano
S Savona

La soluzione 'Oms' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Organizzazione ONU per la ricerca sanitaria sigla". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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