Si macinano per la farinata
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si macinano per la farinata' è 'Ceci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CECI
Perché la soluzione è Ceci? I ceci sono legumi molto apprezzati in cucina, noti per la loro versatilità e valore nutrizionale. Si utilizzano in molte ricette, dalla pasta alla zuppa, e sono fondamentali per preparare la farinata. Per ottenere questa pietanza, i ceci vengono prima lasciati in ammollo, poi macinati finemente. La lavorazione permette di ottenere una pastella che, cotta al forno, si trasforma in una croccante e saporita focaccia. La loro lavorazione è essenziale per creare questo piatto tradizionale.
Si macinano per la farinata nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ceci
Per risolvere la definizione "Si macinano per la farinata", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ceci'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si macinano per la farinata
- Risposta: CECI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: C___
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Ceci' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si macinano per la farinata". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: I legumi che si macinano per la gustosa farinata ligure Si macinano per preparare la farinata ligure Si macinano in viaggio Si macinano per il pesto Si macinano nel frantoio
Altre definizioni collegate
Con macinano: Per mestiere macinano granaglie
Con farinata: Il legume per la farinata