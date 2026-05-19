Si macinano per la farinata

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si macinano per la farinata' è 'Ceci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CECI

Perché la soluzione è Ceci? I ceci sono legumi molto apprezzati in cucina, noti per la loro versatilità e valore nutrizionale. Si utilizzano in molte ricette, dalla pasta alla zuppa, e sono fondamentali per preparare la farinata. Per ottenere questa pietanza, i ceci vengono prima lasciati in ammollo, poi macinati finemente. La lavorazione permette di ottenere una pastella che, cotta al forno, si trasforma in una croccante e saporita focaccia. La loro lavorazione è essenziale per creare questo piatto tradizionale.

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Si macinano per la farinata nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ceci

Per risolvere la definizione "Si macinano per la farinata", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ceci'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si macinano per la farinata

Si macinano per la farinata Risposta: CECI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: C___

C___ Inizia con: C

C Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

C Como E Empoli C Como I Imola

La soluzione 'Ceci' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si macinano per la farinata". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.