Indefinita
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Indefinita' è 'Vaga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VAGA
Perché la soluzione è Vaga? Una voce vaga si manifesta come un suono o un'eco poco definito, difficile da distinguere chiaramente. La sua caratteristica principale risiede nell'assenza di limiti netti o dettagli precisi, creando un senso di incertezza nell'ascolto. La sua natura ambigua può derivare da molteplici fattori, come ambienti rumorosi o sensazioni di confusione mentale. La percezione di questa voce può generare dubbi e insicurezze, poiché manca di elementi distintivi che permettano una comprensione immediata.
Indefinita nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Vaga
In presenza della definizione "Indefinita", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vaga'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Indefinita
- Risposta: VAGA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: V___
- Inizia con: V
- Finisce con: A
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Vaga' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Indefinita". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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