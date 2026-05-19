Indefinita

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Indefinita' è 'Vaga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VAGA

Perché la soluzione è Vaga? Una voce vaga si manifesta come un suono o un'eco poco definito, difficile da distinguere chiaramente. La sua caratteristica principale risiede nell'assenza di limiti netti o dettagli precisi, creando un senso di incertezza nell'ascolto. La sua natura ambigua può derivare da molteplici fattori, come ambienti rumorosi o sensazioni di confusione mentale. La percezione di questa voce può generare dubbi e insicurezze, poiché manca di elementi distintivi che permettano una comprensione immediata.

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Indefinita nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Vaga

In presenza della definizione "Indefinita", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vaga'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Indefinita

Indefinita Risposta: VAGA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: V___

V___ Inizia con: V

V Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

V Venezia A Ancona G Genova A Ancona

La soluzione 'Vaga' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Indefinita". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.