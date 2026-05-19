I dischi LP tornati di moda
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SOLUZIONE: VINILI
Perché la soluzione è Vinili? I vinili sono dischi in vinile che, dopo aver vissuto un periodo di declino, sono tornati alla ribalta tra gli appassionati di musica. La loro caratteristica principale è la superficie in vinile nero, che permette di ascoltare brani con una qualità sonora calda e ricca di sfumature. La riscoperta dei vinili ha portato a un ritorno alle copertine di grande formato e a un modo più tangibile di vivere l’esperienza musicale. La loro presenza nelle case e nei negozi dimostra una passione duratura per il formato analogico.
I dischi LP tornati di moda nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Vinili
La soluzione associata alla definizione "I dischi LP tornati di moda" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vinili'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I dischi LP tornati di moda
- Risposta: VINILI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: V_____
- Inizia con: V
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Vinili' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I dischi LP tornati di moda". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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