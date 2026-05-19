La dimora in cui si ritira l asceta

Anna Gallo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La dimora in cui si ritira l asceta' è 'Eremo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EREMO

Perché la soluzione è Eremo? Un eremo è un luogo di raccoglimento e preghiera, spesso isolato, dove un asceta si ritira per dedicarsi alla meditazione e alla contemplazione. Questa dimora, generalmente semplice e poco accessibile, favorisce la serenità e la riflessione lontano dalle distrazioni del mondo. L’eremo rappresenta un rifugio spirituale, un simbolo di ricerca interiore e di distacco temporaneo dalla vita quotidiana. La sua funzione principale è offrire un ambiente favorevole alla spiritualità e alla pace interiore.

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La dimora in cui si ritira l asceta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Eremo

La definizione "La dimora in cui si ritira l asceta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Eremo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La dimora in cui si ritira l asceta
  • Risposta: EREMO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: E____
  • Inizia con: E
  • Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

E Empoli
R Roma
E Empoli
M Milano
O Otranto

La soluzione 'Eremo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La dimora in cui si ritira l asceta". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con dimora: Dimora di un solo ambiente già industriale ing. 

Con ritira: Si ritira in una grotta per eseguire ricerche scientifiche 

Con asceta: Eremita, asceta 