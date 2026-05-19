La dimora in cui si ritira l asceta
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SOLUZIONE: EREMO
Perché la soluzione è Eremo? Un eremo è un luogo di raccoglimento e preghiera, spesso isolato, dove un asceta si ritira per dedicarsi alla meditazione e alla contemplazione. Questa dimora, generalmente semplice e poco accessibile, favorisce la serenità e la riflessione lontano dalle distrazioni del mondo. L’eremo rappresenta un rifugio spirituale, un simbolo di ricerca interiore e di distacco temporaneo dalla vita quotidiana. La sua funzione principale è offrire un ambiente favorevole alla spiritualità e alla pace interiore.
La dimora in cui si ritira l asceta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Eremo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La dimora in cui si ritira l asceta
- Risposta: EREMO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: E____
- Inizia con: E
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Eremo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La dimora in cui si ritira l asceta". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Edifici in cui si osserva l ordine Il male di cui ci si consola facilmente Pianta da cui si ricava una polvere insetticida Il braccio di cui ci si fida ciecamente L insieme delle cerimonie in cui si onora Dio
Altre definizioni collegate
Con dimora: Dimora di un solo ambiente già industriale ing.
Con ritira: Si ritira in una grotta per eseguire ricerche scientifiche
Con asceta: Eremita, asceta