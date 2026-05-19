Combustibile in bombole per usi domestici
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Combustibile in bombole per usi domestici' è 'Propano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PROPANO
Perché la soluzione è Propano? Il propano è un combustibile comunemente utilizzato nelle bombole per usi domestici, come riscaldamento, cottura e acqua calda. Questo gas liquefatto viene facilmente immagazzinato in contenitori portatili, garantendo una fonte energetica comoda e sicura per le abitazioni. La sua presenza permette di alimentare apparecchi e dispositivi anche in assenza di rete elettrica o gas naturale, offrendo praticità e autonomia. La sua diffusione nelle case italiane evidenzia la sua importanza nel settore domestico.
Combustibile in bombole per usi domestici nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Propano
La soluzione associata alla definizione "Combustibile in bombole per usi domestici" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Propano'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Combustibile in bombole per usi domestici
- Risposta: PROPANO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Propano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Combustibile in bombole per usi domestici". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un combustibile in bombole È impiegato come combustibile e refrigerante Un sub senza le bombole La condizione del sub che s immerge senza bombole I domestici del Medioevo
Altre definizioni collegate
Con combustibile: Spruzzano combustibile nei motori
Con bombole: È collegata a bombole
Con domestici: Branco di grossi quadrupedi domestici