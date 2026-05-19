Combustibile in bombole per usi domestici

Alessia Mogavero | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Combustibile in bombole per usi domestici' è 'Propano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROPANO

Perché la soluzione è Propano? Il propano è un combustibile comunemente utilizzato nelle bombole per usi domestici, come riscaldamento, cottura e acqua calda. Questo gas liquefatto viene facilmente immagazzinato in contenitori portatili, garantendo una fonte energetica comoda e sicura per le abitazioni. La sua presenza permette di alimentare apparecchi e dispositivi anche in assenza di rete elettrica o gas naturale, offrendo praticità e autonomia. La sua diffusione nelle case italiane evidenzia la sua importanza nel settore domestico.

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Combustibile in bombole per usi domestici nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Propano

La soluzione associata alla definizione "Combustibile in bombole per usi domestici" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Propano'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Combustibile in bombole per usi domestici
  • Risposta: PROPANO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: P______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

P Padova
R Roma
O Otranto
P Padova
A Ancona
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Propano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Combustibile in bombole per usi domestici". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

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Con bombole: È collegata a bombole 

Con domestici: Branco di grossi quadrupedi domestici 