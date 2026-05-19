La Coco della moda
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SOLUZIONE: CHANEL
Perché la soluzione è Chanel? Chanel è un'icona nel mondo della moda, simbolo di eleganza e raffinatezza. La sua storia affonda le radici nell'innovazione e nello stile senza tempo, influenzando le tendenze con creazioni che combinano semplicità e lusso. La maison ha rivoluzionato il modo di concepire il guardaroba femminile, offrendo capi e accessori che incarnano classe e modernità. La sua presenza rimane un punto di riferimento per chi desidera distinguersi con classe e originalità.
La Coco della moda nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Chanel
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La Coco della moda
- Risposta: CHANEL
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: L
Le 6 lettere della soluzione
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