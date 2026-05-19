Si fa di ciò che si impiega

Home / Soluzioni Cruciverba / Si fa di ciò che si impiega

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si fa di ciò che si impiega' è 'Utilizzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UTILIZZO

Perché la soluzione è Utilizzo? L'utilizzo si riferisce a come si impiega qualcosa, cioè l'azione di usare un oggetto, uno strumento o una risorsa per uno scopo specifico. È il modo in cui si applicano le capacità o le funzioni di un elemento, rendendolo funzionale alle proprie esigenze. Questo concetto può riguardare strumenti, tecnologie o anche parole, e indica sempre la pratica di mettere in atto ciò che si ha a disposizione. La capacità di un utilizzo efficace determina spesso il successo di un'operazione o di un'attività.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Utilizzo' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Si fa di ciò che si impiega nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Utilizzo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si fa di ciò che si impiega" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Utilizzo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si fa di ciò che si impiega

Si fa di ciò che si impiega Risposta: UTILIZZO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: U_______

U_______ Inizia con: U

U Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

U Udine T Torino I Imola L Livorno I Imola Z Zara Z Zara O Otranto

La soluzione 'Utilizzo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si fa di ciò che si impiega". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.