Vi abita il sovrano
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi abita il sovrano' è 'Reggia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: REGGIA
Perché la soluzione è Reggia? La parola reggia si riferisce a una residenza di un sovrano, simbolo di potere e prestigio. Essa rappresenta il luogo in cui il monarca vive e governa, spesso imponente e riccamente decorata. La reggia può essere anche un simbolo della monarchia e della storia di un paese, riflettendo l’arte e la cultura dell’epoca in cui fu costruita. La sua presenza nella memoria collettiva evidenzia l’importanza del sovrano e della sua dimora.
Vi abita il sovrano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Reggia
Per risolvere la definizione "Vi abita il sovrano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Reggia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vi abita il sovrano
- Risposta: REGGIA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: R_____
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Reggia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi abita il sovrano". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Vi abita Rocco Schiavone Vi abita e vi lavora il Rocco Schiavone della TV Casa Buenos Aires: vi abita il presidente argentino Vi abita Sherlock Holmes Vi si costruiscono navi
Altre definizioni collegate
Con abita: Londra per chi ci abita
Con sovrano: Il sovrano per il quale combatteva Robin Hood