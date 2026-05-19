Vi abita il sovrano

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi abita il sovrano

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi abita il sovrano' è 'Reggia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REGGIA

Perché la soluzione è Reggia? La parola reggia si riferisce a una residenza di un sovrano, simbolo di potere e prestigio. Essa rappresenta il luogo in cui il monarca vive e governa, spesso imponente e riccamente decorata. La reggia può essere anche un simbolo della monarchia e della storia di un paese, riflettendo l’arte e la cultura dell’epoca in cui fu costruita. La sua presenza nella memoria collettiva evidenzia l’importanza del sovrano e della sua dimora.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Reggia' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Vi abita il sovrano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Reggia

Per risolvere la definizione "Vi abita il sovrano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Reggia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Vi abita il sovrano

Vi abita il sovrano Risposta: REGGIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: R_____

R_____ Inizia con: R

R Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

R Roma E Empoli G Genova G Genova I Imola A Ancona

La soluzione 'Reggia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi abita il sovrano". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.