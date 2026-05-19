Vi abita il sovrano

Luca Bianchi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi abita il sovrano' è 'Reggia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REGGIA

Perché la soluzione è Reggia? La parola reggia si riferisce a una residenza di un sovrano, simbolo di potere e prestigio. Essa rappresenta il luogo in cui il monarca vive e governa, spesso imponente e riccamente decorata. La reggia può essere anche un simbolo della monarchia e della storia di un paese, riflettendo l’arte e la cultura dell’epoca in cui fu costruita. La sua presenza nella memoria collettiva evidenzia l’importanza del sovrano e della sua dimora.

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Vi abita il sovrano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Reggia

Per risolvere la definizione "Vi abita il sovrano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Reggia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Vi abita il sovrano
  • Risposta: REGGIA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: R_____
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

R Roma
E Empoli
G Genova
G Genova
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Reggia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vi abita il sovrano". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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