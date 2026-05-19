La scarta la trebbiatrice

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La scarta la trebbiatrice' è 'Paglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAGLIA

Perché la soluzione è Paglia? La parola PAGLIA si riferisce ai residui delle piante di cereali, come il grano, che vengono scartati durante la trebbiatura. Questa sostanza consiste in steli secchi e rigidi che rimangono dopo aver separato i chicchi dalla pula. La PAGLIA è spesso utilizzata come materiale per lettiera, combustibile o in edilizia come isolante naturale. La sua produzione avviene principalmente durante la raccolta dei cereali, quando vengono eliminati i residui vegetali.

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La scarta la trebbiatrice nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Paglia

Se la definizione "La scarta la trebbiatrice" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paglia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La scarta la trebbiatrice

La scarta la trebbiatrice Risposta: PAGLIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: P_____

P_____ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

P Padova A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona

La soluzione 'Paglia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La scarta la trebbiatrice". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.