La scarta la trebbiatrice
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SOLUZIONE: PAGLIA
Perché la soluzione è Paglia? La parola PAGLIA si riferisce ai residui delle piante di cereali, come il grano, che vengono scartati durante la trebbiatura. Questa sostanza consiste in steli secchi e rigidi che rimangono dopo aver separato i chicchi dalla pula. La PAGLIA è spesso utilizzata come materiale per lettiera, combustibile o in edilizia come isolante naturale. La sua produzione avviene principalmente durante la raccolta dei cereali, quando vengono eliminati i residui vegetali.
La scarta la trebbiatrice nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Paglia
Se la definizione "La scarta la trebbiatrice" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paglia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La scarta la trebbiatrice
- Risposta: PAGLIA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: P_____
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Paglia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La scarta la trebbiatrice". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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