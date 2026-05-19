Non trattenute

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Non trattenute' è 'Lasciate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LASCIATE

Perché la soluzione è Lasciate? Le parole lasciate sono quelle che non vengono trattenute o conservate all’interno di un contesto, come un ricordo o un oggetto. Sono momenti, pensieri o elementi che si disperdono e non rimangono fissati o mantenuti nel tempo. Quando si parla di cose lasciate, si fa riferimento a ciò che si è liberato o che si è scelto di non conservare più. La loro natura implica un senso di abbandono o di passaggio, segnando un cambiamento nel percorso.

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Non trattenute nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Lasciate

In presenza della definizione "Non trattenute", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lasciate'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Non trattenute

Non trattenute Risposta: LASCIATE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: L_______

L_______ Inizia con: L

L Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

L Livorno A Ancona S Savona C Como I Imola A Ancona T Torino E Empoli

La soluzione 'Lasciate' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non trattenute". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.