L arte del medium
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SOLUZIONE: SPIRITISMO
Perché la soluzione è Spiritismo? Lo spiritismo è un'arte del medium che consiste nel comunicare con gli spiriti dei defunti attraverso chiaroveggenza, chiaroudienza e altre capacità extrasensoriali. Questa pratica si basa sulla convinzione che l'anima sopravviva alla morte e possa interagire con i viventi, offrendo messaggi e prove di una vita oltre la morte. Il medium, come intermediario, utilizza tecniche specifiche per facilitare queste comunicazioni, cercando di interpretare i segnali provenienti dall'aldilà. La sua attività si inserisce in un contesto di credenze spirituali e spiritualistiche.
L arte del medium nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Spiritismo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L arte del medium
- Risposta: SPIRITISMO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: S_________
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Spiritismo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L arte del medium". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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