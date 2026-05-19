Allatta i cuccioli

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Allatta i cuccioli' è 'Cagna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAGNA

Perché la soluzione è Cagna? La cagna è un mammifero appartenente alla famiglia dei canidi, noto per la capacità di prendersi cura dei propri cuccioli attraverso l’allattamento. Quando partorisce, la cagna produce latte che nutre e protegge i piccoli, favorendo il loro sviluppo e la loro sopravvivenza. Questo comportamento naturale permette ai cuccioli di ricevere le sostanze necessarie per crescere forti e sani. La cura materna della cagna si manifesta principalmente nell’atto di allattare i cuccioli.

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Allatta i cuccioli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cagna

Per risolvere la definizione "Allatta i cuccioli", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cagna'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Allatta i cuccioli

Allatta i cuccioli Risposta: CAGNA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: C____

C____ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

C Como A Ancona G Genova N Napoli A Ancona

La soluzione 'Cagna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Allatta i cuccioli". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.