Allatta i cuccioli
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SOLUZIONE: CAGNA
Perché la soluzione è Cagna? La cagna è un mammifero appartenente alla famiglia dei canidi, noto per la capacità di prendersi cura dei propri cuccioli attraverso l’allattamento. Quando partorisce, la cagna produce latte che nutre e protegge i piccoli, favorendo il loro sviluppo e la loro sopravvivenza. Questo comportamento naturale permette ai cuccioli di ricevere le sostanze necessarie per crescere forti e sani. La cura materna della cagna si manifesta principalmente nell’atto di allattare i cuccioli.
Allatta i cuccioli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cagna
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Allatta i cuccioli
- Risposta: CAGNA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Cagna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Allatta i cuccioli". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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