Il traditore fiorentino della battaglia di Montaperti
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SOLUZIONE: BOCCA DEGLI ABATI
Come completare la definizione
- Definizione: Il traditore fiorentino della battaglia di Montaperti
- Risposta: BOCCA DEGLI ABATI
- Lunghezza: 15 lettere
- Schema parole: 5-5-5
- Schema utile: B____ _____ _____
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Perché la soluzione è Bocca Degli Abati? La bocca degli Abati è un termine che si riferisce a un traditore fiorentino coinvolto nella battaglia di Montaperti. Questa espressione indica un individuo che, attraverso la propria parola o azione, ha tradito la causa della città di Firenze durante uno dei momenti più cruciali della storia medievale. La figura rappresenta un esempio di infedeltà e di tradimento, che ha avuto conseguenze significative nel contesto storico e politico di quel periodo.
La risposta alla definizione 'Il traditore fiorentino della battaglia di Montaperti'
La soluzione associata alla definizione "Il traditore fiorentino della battaglia di Montaperti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bocca Degli Abati'.
Schemi utili per Bocca Degli Abati
- Schema parole: 5-5-5
- La soluzione inizia con B
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: B____ _____ _____
- Schema finale: ___________BATI
Le 15 lettere della soluzione Bocca Degli Abati
La soluzione 'Bocca Degli Abati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il traditore fiorentino della battaglia di Montaperti". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Definizioni con la parola traditore: L apostolo che prese il posto del traditore Giuda Iscariota Un traditore della lirica Il più famoso traditore della storia
Definizioni con la parola fiorentino: Il sobborgo fiorentino sede d un osservatorio astronomico Famoso ponte fiorentino Un rione fiorentino
Definizioni con la parola battaglia: La battaglia in cui Maramaldo uccise Ferrucci La battaglia che vide la definitiva sconfitta di Napoleone Zona posteriore dell area di battaglia
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