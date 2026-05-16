Il traditore fiorentino della battaglia di Montaperti

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Il traditore fiorentino della battaglia di Montaperti' è 'Bocca Degli Abati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOCCA DEGLI ABATI

Come completare la definizione Definizione: Il traditore fiorentino della battaglia di Montaperti

Il traditore fiorentino della battaglia di Montaperti Risposta: BOCCA DEGLI ABATI

Lunghezza: 15 lettere

15 lettere Schema parole: 5-5-5

5-5-5 Schema utile: B____ _____ _____

B____ _____ _____ Inizia con: B

B Finisce con: I

Perché la soluzione è Bocca Degli Abati? La bocca degli Abati è un termine che si riferisce a un traditore fiorentino coinvolto nella battaglia di Montaperti. Questa espressione indica un individuo che, attraverso la propria parola o azione, ha tradito la causa della città di Firenze durante uno dei momenti più cruciali della storia medievale. La figura rappresenta un esempio di infedeltà e di tradimento, che ha avuto conseguenze significative nel contesto storico e politico di quel periodo.

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La risposta alla definizione 'Il traditore fiorentino della battaglia di Montaperti'

La soluzione associata alla definizione "Il traditore fiorentino della battaglia di Montaperti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bocca Degli Abati'.

Schemi utili per Bocca Degli Abati

Schema parole: 5-5-5

La soluzione inizia con B

La soluzione finisce con I

Schema iniziale: B____ _____ _____

Schema finale: ___________BATI

Le 15 lettere della soluzione Bocca Degli Abati

B Bologna O Otranto C Como C Como A Ancona D Domodossola E Empoli G Genova L Livorno I Imola A Ancona B Bologna A Ancona T Torino I Imola

La soluzione 'Bocca Degli Abati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il traditore fiorentino della battaglia di Montaperti". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.