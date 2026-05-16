Non variabile bloccato

Angelo Caputo | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non variabile bloccato' è 'Fisso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FISSO

Come completare la definizione

  • Definizione: Non variabile bloccato
  • Risposta: FISSO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: F____
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O

Perché la soluzione è Fisso? Una voce FISSO si riferisce a un elemento che rimane stabile nel tempo, senza subire variazioni o cambiamenti. Questa caratteristica permette di riconoscere facilmente un elemento che non cambia, mantenendo invariato il suo ruolo o il suo valore. La presenza di una voce FISSO garantisce coerenza e affidabilità nella comunicazione o nell'organizzazione, poiché si tratta di un punto di riferimento stabile. La sua natura immutabile la rende un elemento fondamentale in molti contesti.

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Non variabile bloccato: soluzione cruciverba da 5 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Non variabile bloccato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fisso'.

Schemi utili per Fisso

  • Schema parole: 5
  • La soluzione inizia con F
  • La soluzione finisce con O
  • Schema iniziale: F____
  • Schema finale: _ISSO

Le 5 lettere della soluzione Fisso

F Firenze
I Imola
S Savona
S Savona
O Otranto

La soluzione 'Fisso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non variabile bloccato". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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