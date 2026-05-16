Ammiraglio veneziano del 300: Pisani

Angelo Caputo | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ammiraglio veneziano del 300: Pisani' è 'Vettor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VETTOR

Come completare la definizione

  • Definizione: Ammiraglio veneziano del 300: Pisani
  • Risposta: VETTOR
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: V_____
  • Inizia con: V
  • Finisce con: R

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Perché la soluzione è Vettor? L’ammiraglio veneziano del 300, Pisani, è noto per aver guidato le flotte durante le guerre marine della Repubblica di Venezia. La parola vettore si collega strettamente alla sua storia, poiché indica un mezzo o un veicolo che trasporta persone o merci, come le navi usate da Pisani per le sue imprese militari. La capacità di un vettore di muoversi e di consegnare il proprio carico è fondamentale nel contesto marittimo. La connessione tra questa parola e il passato veneziano è evidente.

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La risposta alla definizione 'Ammiraglio veneziano del 300: Pisani'

La definizione "Ammiraglio veneziano del 300: Pisani" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vettor'.

Schemi utili per Vettor

  • Schema parole: 6
  • La soluzione inizia con V
  • La soluzione finisce con R
  • Schema iniziale: V_____
  • Schema finale: __TTOR

Le 6 lettere della soluzione Vettor

V Venezia
E Empoli
T Torino
T Torino
O Otranto
R Roma

La soluzione 'Vettor' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ammiraglio veneziano del 300: Pisani". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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