Ammiraglio veneziano del 300: Pisani

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ammiraglio veneziano del 300: Pisani' è 'Vettor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VETTOR

Come completare la definizione Definizione: Ammiraglio veneziano del 300: Pisani

Ammiraglio veneziano del 300: Pisani Risposta: VETTOR

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: V_____

V_____ Inizia con: V

V Finisce con: R

Perché la soluzione è Vettor? L’ammiraglio veneziano del 300, Pisani, è noto per aver guidato le flotte durante le guerre marine della Repubblica di Venezia. La parola vettore si collega strettamente alla sua storia, poiché indica un mezzo o un veicolo che trasporta persone o merci, come le navi usate da Pisani per le sue imprese militari. La capacità di un vettore di muoversi e di consegnare il proprio carico è fondamentale nel contesto marittimo. La connessione tra questa parola e il passato veneziano è evidente.

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La risposta alla definizione 'Ammiraglio veneziano del 300: Pisani'

La definizione "Ammiraglio veneziano del 300: Pisani" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vettor'.

Schemi utili per Vettor

Schema parole: 6

La soluzione inizia con V

La soluzione finisce con R

Schema iniziale: V_____

Schema finale: __TTOR

Le 6 lettere della soluzione Vettor

V Venezia E Empoli T Torino T Torino O Otranto R Roma

La soluzione 'Vettor' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ammiraglio veneziano del 300: Pisani". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.