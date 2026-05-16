Ammiraglio veneziano del 300: Pisani
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SOLUZIONE: VETTOR
Come completare la definizione
- Definizione: Ammiraglio veneziano del 300: Pisani
- Risposta: VETTOR
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: V_____
- Inizia con: V
- Finisce con: R
Perché la soluzione è Vettor? L’ammiraglio veneziano del 300, Pisani, è noto per aver guidato le flotte durante le guerre marine della Repubblica di Venezia. La parola vettore si collega strettamente alla sua storia, poiché indica un mezzo o un veicolo che trasporta persone o merci, come le navi usate da Pisani per le sue imprese militari. La capacità di un vettore di muoversi e di consegnare il proprio carico è fondamentale nel contesto marittimo. La connessione tra questa parola e il passato veneziano è evidente.
La risposta alla definizione 'Ammiraglio veneziano del 300: Pisani'
La definizione "Ammiraglio veneziano del 300: Pisani" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vettor'.
Schemi utili per Vettor
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con V
- La soluzione finisce con R
- Schema iniziale: V_____
- Schema finale: __TTOR
Le 6 lettere della soluzione Vettor
La soluzione 'Vettor' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ammiraglio veneziano del 300: Pisani". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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