Una conifera

Home / Soluzioni Cruciverba / Una conifera

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una conifera' è 'Abete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABETE

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Abete? L'abete è una conifera appartenente alla famiglia delle Pinaceae, caratterizzata da una forma conica e da foglie aghiformi. Questi alberi sono spesso presenti nelle foreste temperate e sono fondamentali per l'ecosistema, fornendo habitat a molte specie di animali. La loro corteccia è spessa e rugosa, mentre i semi vengono diffusi grazie a piccoli coni che si formano sui rami. La presenza dell'abete è un elemento distintivo nel paesaggio naturale e culturale di molte regioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una conifera". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Una conifera nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Abete

La definizione "Una conifera" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una conifera" conferma che la soluzione 'Abete' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Abete

A Ancona B Bologna E Empoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una conifera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Abete' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Quello rosso è detto peccioL albero che Babbo Natale cerca in ogni casaAlbero d alta montagnaUna conifera delle pinaceeConifera cespugliosaLa conifera detta anche prugna giapponeseAlta conifera dalla chioma fitta e fusiformeLa conifera natalizia