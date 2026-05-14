I roghi per gli eretici

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'I roghi per gli eretici' è 'Pire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIRE

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Perché la soluzione è Pire? Un pire è una struttura utilizzata per bruciare corpi o oggetti durante riti o punizioni. Storicamente, questa pratica si associava spesso a eventi pubblici o giudizi, come i roghi per gli eretici, dove le fiamme venivano usate per eliminare condanne o simboli di eresia. La parola richiama quindi un metodo di combustione che, nel passato, assumeva un significato di giustizia o di punizione sociale. La sua connotazione si collega strettamente a queste pratiche di eliminazione tramite il fuoco.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I roghi per gli eretici". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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I roghi per gli eretici nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pire

La definizione "I roghi per gli eretici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I roghi per gli eretici" conferma che la soluzione 'Pire' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Pire

P Padova I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I roghi per gli eretici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pire' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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