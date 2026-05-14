Il quadrupede degli Alpini

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il quadrupede degli Alpini' è 'Mulo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MULO

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Perché la soluzione è Mulo? Il mulo è un quadrupede noto per la sua resistenza e capacità di trasportare carichi pesanti in ambienti montani. Questo animale, risultato dell’incrocio tra un asino e una cavalla, è molto apprezzato tra gli Alpini per la sua adattabilità alle condizioni difficili delle alte quote. La sua presenza è fondamentale nei percorsi impegnativi, dove la sua forza e affidabilità garantiscono il trasporto di materiali e attrezzature. La sua utilità lo rende un alleato insostituibile in situazioni di montagna.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il quadrupede degli Alpini". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il quadrupede degli Alpini nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mulo

In presenza della definizione "Il quadrupede degli Alpini", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il quadrupede degli Alpini" conferma che la soluzione 'Mulo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mulo

M Milano U Udine L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il quadrupede degli Alpini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mulo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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