Li fa la pialla

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Li fa la pialla' è 'Trucioli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRUCIOLI

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Perché la soluzione è Trucioli? I trucioli sono i frammenti di legno che si staccano durante il processo di levigatura con una pialla. Quando si utilizza questo strumento, le lame incidono la superficie, producendo piccoli pezzi che vengono chiamati trucioli. Questi residui sono il risultato diretto dell'azione di raschiatura, che permette di ottenere una superficie liscia e uniforme. La loro formazione è un segno evidente dell'attività di modellatura del legno attraverso l'uso della pialla.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li fa la pialla". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Li fa la pialla nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Trucioli

Se la definizione "Li fa la pialla" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li fa la pialla" conferma che la soluzione 'Trucioli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Trucioli

T Torino R Roma U Udine C Como I Imola O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li fa la pialla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trucioli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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