Perseguita il Capitan Uncino di Peter Pan

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Perseguita il Capitan Uncino di Peter Pan' è 'Coccodrillo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COCCODRILLO

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Perché la soluzione è Coccodrillo? Il coccodrillo è un rettile che si distingue per il corpo massiccio, la pelle ruvida e una lunga coda. La sua presenza spesso richiama la figura minacciosa e silenziosa, che si muove lentamente ma con decisione nell'acqua e sulla terra. La sua caratteristica più nota è il rumore prodotto dal suo cuore che batte, soprattutto quando si avvicina alle prede o si trova in pericolo. La figura del coccodrillo si lega a un personaggio famosissimo che si dice perseguitato da questa creatura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Perseguita il Capitan Uncino di Peter Pan". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Perseguita il Capitan Uncino di Peter Pan nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Coccodrillo

La definizione "Perseguita il Capitan Uncino di Peter Pan" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Perseguita il Capitan Uncino di Peter Pan" conferma che la soluzione 'Coccodrillo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Coccodrillo

C Como O Otranto C Como C Como O Otranto D Domodossola R Roma I Imola L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Perseguita il Capitan Uncino di Peter Pan" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Coccodrillo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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