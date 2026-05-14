Disputarono con Gesù dodicenne

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Disputarono con Gesù dodicenne' è 'Dottori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOTTORI

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Perché la soluzione è Dottori? Durante un viaggio a Gerusalemme, dodicenne Gesù si perse e fu trovato nel tempio tra i Dottori, i saggi e i maestri della legge. Questi uomini, conosciuti anche come Dottori, ascoltarono con attenzione le sue domande e i suoi discorsi, stupendo per la profondità delle sue risposte. La presenza di un ragazzo così giovane tra esperti di legge e teologia mostrò la sua straordinaria conoscenza e il suo spirito di ricerca. La scena rimane significativa nella storia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Disputarono con Gesù dodicenne". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Disputarono con Gesù dodicenne nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Dottori

Per risolvere la definizione "Disputarono con Gesù dodicenne", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Disputarono con Gesù dodicenne" conferma che la soluzione 'Dottori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Dottori

D Domodossola O Otranto T Torino T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Disputarono con Gesù dodicenne" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dottori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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