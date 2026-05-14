Ardua da comprendere

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ardua da comprendere' è 'Ostica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSTICA

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Perché la soluzione è Ostica? La parola OSTICA si riferisce a qualcosa che risulta difficile da comprendere o interpretare. La sua natura complessa può generare confusione o ostacoli nella comunicazione e nell'apprendimento, rendendo necessario uno sforzo maggiore per afferrare il significato profondo. Questa caratteristica la rende particolarmente impegnativa per chi cerca di decifrare messaggi o concetti intricati. La comprensione di un termine ostico richiede spesso pazienza e attenzione ai dettagli, poiché la sua interpretazione non è immediata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ardua da comprendere". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Ardua da comprendere nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ostica

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ardua da comprendere" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ardua da comprendere" conferma che la soluzione 'Ostica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ostica

O Otranto S Savona T Torino I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ardua da comprendere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ostica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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