Aeroplani

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Aeroplani' è 'Velivoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VELIVOLI

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Velivoli? Gli aeroplani, conosciuti anche come velivoli, sono mezzi di trasporto capaci di volare grazie alle ali e ai motori. Questi mezzi consentono di attraversare grandi distanze in tempi ridotti rispetto ad altri mezzi di trasporto. La loro struttura è progettata per garantire stabilità e sicurezza durante il volo, sfruttando le leggi della fisica e l'ingegneria aeronautica. La loro presenza è essenziale nei trasporti moderni, collegando continenti e facilitando il commercio internazionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aeroplani". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Aeroplani nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Velivoli

Quando la definizione "Aeroplani" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aeroplani" conferma che la soluzione 'Velivoli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Velivoli

V Venezia E Empoli L Livorno I Imola V Venezia O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aeroplani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Velivoli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Veicoli volantiBenzina per aeroplaniBenzina speciale per gli aeroplaniL SOS inviato dagli aeroplaniGuasto o danno comune a navi e aeroplaniLa rimessa nella quale si ricoverano gli aeroplani