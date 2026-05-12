Pulsanti bottoni

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pulsanti bottoni' è 'Tasti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TASTI

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Perché la soluzione è Tasti? I pulsanti sono elementi di interfaccia che permettono di inviare comandi o selezionare opzioni all’interno di un dispositivo o di un software. Sono solitamente costituiti da un elemento cliccabile, spesso con un’etichetta che indica la funzione svolta. La loro funzione principale è facilitare l’interazione tra l’utente e il sistema, consentendo di attivare specifiche azioni o impostazioni. La presenza di pulsanti è fondamentale in molte applicazioni e dispositivi elettronici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pulsanti bottoni". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Pulsanti bottoni nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tasti

La soluzione associata alla definizione "Pulsanti bottoni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pulsanti bottoni" conferma che la soluzione 'Tasti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tasti

T Torino A Ancona S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pulsanti bottoni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tasti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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