Superate oltrepassate

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Superate oltrepassate' è 'Sormontate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SORMONTATE

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Perché la soluzione è Sormontate? Le parole superate sono quelle che si riferiscono a concetti o termini ormai non più in uso o desueti. Queste voci, infatti, sono state superate nel tempo da nuove espressioni o idee più moderne e pertinenti. La loro presenza nel linguaggio può indicare un passato che si cerca di mantenere vivo o, al contrario, un modo di parlare ormai in disuso. La conoscenza di queste voci permette di comprendere meglio l'evoluzione della lingua e della cultura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Superate oltrepassate". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Superate oltrepassate nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Sormontate

In presenza della definizione "Superate oltrepassate", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Superate oltrepassate" conferma che la soluzione 'Sormontate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Sormontate

S Savona O Otranto R Roma M Milano O Otranto N Napoli T Torino A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Superate oltrepassate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sormontate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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