Lega basket USA

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Lega basket USA' è 'Nba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NBA

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Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lega basket USA". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lega basket USA nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Nba

La definizione "Lega basket USA" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lega basket USA" conferma che la soluzione 'Nba' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Nba

N Napoli B Bologna A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lega basket USA" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nba' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una sigla del basket negli UsaUna sigla del basket negli Stati UnitiUna Lega nordamericana di basketImportante lega USA di basketLega USA di basketUna lega USA di basketUna Lega di basket USAUna lega USA di basket professionistico