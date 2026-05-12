Ballano col gatto assente

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ballano col gatto assente' è 'Topi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOPI

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Perché la soluzione è Topi? La parola TOPI fa riferimento a piccoli roditori notturni molto diffusi in diverse parti del mondo. Sono animali agili e veloci, noti per scavare tunnel e vivere in tane sotterranee. La loro presenza spesso viene associata a problemi di igiene e infestazioni domestiche. La loro attività può danneggiare le strutture e contaminare il cibo. Quando si parla di TOPI, si fa riferimento a creature che si muovono furtivamente e che, in certi ambienti, rappresentano un fastidio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ballano col gatto assente". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Ballano col gatto assente nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Topi

La soluzione associata alla definizione "Ballano col gatto assente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ballano col gatto assente" conferma che la soluzione 'Topi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Topi

T Torino O Otranto P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ballano col gatto assente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Topi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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