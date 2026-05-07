Una sostanza come la caffeina

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una sostanza come la caffeina' è 'Eccitante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ECCITANTE

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Perché la soluzione è Eccitante? Una sostanza come la caffeina si distingue per la capacità di stimolare il sistema nervoso centrale, producendo sensazioni di maggiore vigilanza e energia. Questo effetto si traduce in un aumento temporaneo dell’attenzione e della concentrazione, spesso associato a sensazioni di vitalità. La natura eccitante di questa sostanza la rende molto popolare tra coloro che cercano di contrastare la stanchezza o di migliorare le performance mentali. La sua presenza in molte bevande quotidiane la rende facilmente accessibile e ampiamente utilizzata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una sostanza come la caffeina". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Una sostanza come la caffeina nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Eccitante

La definizione "Una sostanza come la caffeina" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una sostanza come la caffeina" conferma che la soluzione 'Eccitante' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Eccitante

E Empoli C Como C Como I Imola T Torino A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una sostanza come la caffeina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Eccitante' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo è una sostanza che stimola il sistema nervosoUna sostanza che stimola il sistema nervosoSostanza eccitante affine alla caffeinaSostanza affine alla caffeinaUna sostanza che dà la caricaSostanza presente nel sangueSostanza che dà allucinazioni