Rettili con le dita adesive

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Rettili con le dita adesive' è 'Gechi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GECHI

Perché la soluzione è Gechi? I gechi sono un tipo di rettili caratterizzati da dita adesive che permettono loro di arrampicarsi su superfici verticali o lisce con grande facilità. Le loro estremità sono dotate di piccole setole che favoriscono l'adesione, rendendoli abili scalatori. Questa capacità è fondamentale per cercare cibo, sfuggire ai predatori e esplorare l'ambiente circostante. La presenza di dita adesive distingue i gechi da altri rettili e ne determina il comportamento adattivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rettili con le dita adesive". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Rettili con le dita adesive nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Gechi

La definizione "Rettili con le dita adesive" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rettili con le dita adesive" conferma che la soluzione 'Gechi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Gechi

G Genova E Empoli C Como H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rettili con le dita adesive" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gechi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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