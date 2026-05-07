È limitata da colline o dal mare

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È limitata da colline o dal mare' è 'Pianura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIANURA

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Perché la soluzione è Pianura? La pianura è un'ampia distesa di terreno che si estende senza dislivelli significativi, spesso circondata da colline o confini marittimi. Questa formazione naturale si caratterizza per la sua superficie uniforme e pianeggiante, che permette di coltivare campi e sviluppare insediamenti umani. La presenza di confini naturali come colline o il mare delimita chiaramente questa vasta area, contribuendo a definire il suo carattere di spazio aperto e facilmente accessibile. La pianura si distingue quindi per la sua conformazione geografica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È limitata da colline o dal mare". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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È limitata da colline o dal mare nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pianura

Questa pagina è dedicata alla definizione "È limitata da colline o dal mare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È limitata da colline o dal mare" conferma che la soluzione 'Pianura' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pianura

P Padova I Imola A Ancona N Napoli U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È limitata da colline o dal mare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pianura' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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