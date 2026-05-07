I corridori come Bolt e Tortu

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I corridori come Bolt e Tortu' è 'Velocisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VELOCISTI

Perché la soluzione è Velocisti? I velocisti come Bolt e Tortu sono atleti specializzati nelle gare di sprint, dove la rapidità di corsa è fondamentale. La loro abilità consiste nel raggiungere elevate velocità in brevi tratti, sfruttando tecnica e potenza muscolare. Questi atleti si allenano intensamente per migliorare la loro reattività e resistenza allo sforzo rapido, dimostrando capacità di accelerazione e controllo del corpo. La loro presenza nelle competizioni di atletica è simbolo di velocità e agilità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I corridori come Bolt e Tortu". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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I corridori come Bolt e Tortu nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Velocisti

Questa pagina è dedicata alla definizione "I corridori come Bolt e Tortu" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I corridori come Bolt e Tortu" conferma che la soluzione 'Velocisti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Velocisti

V Venezia E Empoli L Livorno O Otranto C Como I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I corridori come Bolt e Tortu" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Velocisti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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