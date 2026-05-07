Avvilente sconfortante
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Avvilente sconfortante' è 'Frustrante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FRUSTRANTE
Perché la soluzione è Frustrante? Una situazione frustrante può risultare avvilente e sconfortante, specialmente quando si ripercorrono le stesse difficoltà senza trovare una via d’uscita. La sensazione di impotenza e delusione si fa strada, portando a un senso di insoddisfazione profonda. Le aspettative che si frantumano contribuiscono a rendere l’esperienza ancora più difficile da affrontare. In questi momenti, il peso delle delusioni può sembrare insostenibile, ma è importante cercare di mantenere la speranza.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avvilente sconfortante". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Avvilente sconfortante nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Frustrante
Questa pagina è dedicata alla definizione "Avvilente sconfortante" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avvilente sconfortante" conferma che la soluzione 'Frustrante' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Frustrante
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avvilente sconfortante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Frustrante' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
F S N H O A I