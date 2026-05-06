Separare due superfici appiccicate

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Separare due superfici appiccicate' è 'Scollare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCOLLARE

Perché la soluzione è Scollare? Scolare consiste nel rimuovere due superfici che sono state unite o attaccate, spesso attraverso un processo di distacco. Questa azione permette di separare materiali o oggetti che si trovano saldamente attaccati tra loro, facilitando eventuali riparazioni o riutilizzi. La procedura richiede attenzione e delicatezza per evitare danni o rotture indesiderate. La capacità di scollare correttamente è fondamentale in molte operazioni di manutenzione e restauro, garantendo un distacco efficace e sicuro di superfici precedentemente unite.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Separare due superfici appiccicate". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Separare due superfici appiccicate nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scollare

Quando la definizione "Separare due superfici appiccicate" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Separare due superfici appiccicate" conferma che la soluzione 'Scollare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Scollare

S Savona C Como O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Separare due superfici appiccicate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scollare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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